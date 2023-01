Sassuolo-Lazio, Sarri: “Nel secondo tempo cresciuti in qualità. Luis Alberto…”

La Lazio torna a vincere sul campo del Sassuolo, grazie alle reti di Zaccagni e Felipe Anderson. E’ il primo successo biancoceleste del 2023, commentato così da Sarri su Sky Sport: “Abbiamo fatto una fase iniziale di partita di grande livello di applicazione tattica, poi siamo cresciuti in qualità, con la squadra che ha concesso pochissimo. Nel secondo tempo siamo cresciuti in qualità e siamo venuti a capo di una partita difficile contro un avversario forte: il centrocampo del Sassuolo è uno dei migliori della Serie A. Luis Alberto? Negli ultimi quaranta giocatori uno dei migliori come condizione, ha avuto un problemino quando prima di ripartire. Oggi la miglior partita di Luis Alberto da quando ci sono io. Noi preferiamo uscire in altri modi, ma la ricerca di Milinkovic che si alza è una delle nostre soluzioni, su cui oggi Felipe Anderson è stato pericolosissimo. Quando siamo in affanno e c’è bisogno di riorganizzarsi è una buona soluzione. Siamo in un momento in cui Cataldi sta bene, Luis Alberto benissimo, Milinkovic stanco mentalmente dopo il mondiale, ma ci sta dando segnali di crescita: se stanno bene tutti e tre e c’è l’applicazione vista oggi, siamo coperti anche tatticamente. La crescita? Bisogna far progredire i giocatori a disposizione, facendo poi investimenti su ciò he poi possa mancare, ma i due aspetti vanno di pari passo. E’ difficile andare avanti solo con il mercato o solo con i miglioramenti di chi è a disposizione. Oggi vedo evoluzione nella crescita, abbiamo un impianto complessivo, senza aver mai avuto Immobile a disposizione. La sua sensazione è che non si aut problema molto grave, ma dovrebbe essere muscolare e senza l’esame strumentale è difficile”.

Il Comandante biancoceleste è intervenuto anche ai microfoni di Lazio Style Radio al termine del match vinto contro i neroverdi. Queste le sue dichiarazioni: “Non ci possiamo far condizionare dai giudizi esterni, contro l’Empoli abbiamo giocato con più qualità rispetto a oggi. Contro il Sassuolo però avevamo anche uno spirito di applicazione importante, venendo fuori anche con la qualità nella ripresa.

Abbiamo battuto una squadra di livello come il Sassuolo, che meriterebbe un’altra classifica. Casale è uscito solamente per crampi, Immobile al momento del cambio era abbastanza sereno. Spero che lo stop sia minimo però aspettiamo gli esami per dirlo con certezza.

Se la squadra gioca sempre con questa applicazione, è più facile schierare un centrocampo di maggiore qualità. Oggi ho mandato a scaldare molti calciatori, non volevo toccare nulla per evitare danni perché la squadra stava facendo bene”.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: