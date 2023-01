Serie A, i risultati della 18esima giornata di campionato

Dopo l’anticipo di mezzogiorno e mezza tra Sassuolo e Lazio sono scese in campo altre quattro squadre: si tratta di Torino-Spezia e Udinese-Bologna. Due gare che, di fatto, hanno riservato delle sorprese. La prima è infatti terminata 0-1 con una rete di Nzola arrivata al 28esimo su calcio di rigore. Una gara in cui il Torino non è riuscita ad approfittare dell’entusiasmo post vittoria a San Siro contro il Milan in Coppa Italia. A parte il possesso palla, infatti, i granata non hanno eccesso in gioco e conclusioni.

La seconda partita è terminata, invece, 1-2 con una grande rimonta nel secondo tempo da parte del Bologna. Dopo il gol di Beto, infatti, Sansone al 59esimo e Bosch all’80esimo hanno ribaltato completamente la situazione facendo compiere così un’impresa agli emiliani.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: