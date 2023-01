TMW | Luis Alberto e Milinkovic, niente mercato: oggi parla il campo

Per una giornata niente voci di mercato. Basta rumors su trattative, desideri e rinnovi. Oggi, almeno per il pasto delle 12.30, ci sarà solo il campo per Luis Alberto e Milinkovic: i due centrocampisti, che per anni hanno fatto la fortuna della Lazio, dovranno salire in cattedra a Reggio Emilia contro il Sassuolo per aiutare la squadra a uscire dal tunnel di tre partite consecutive senza vittoria.

Sorprese permettendo, partiranno entrambi titolari ai lati di Cataldi, come accaduto contro l’Empoli: sul 2-0, poi, Sarri ha sostituto lo spagnolo e il romano e nel finale ecco la rimonta dei toscani. E se la presenza di Milinkovic, nonostante il periodo no fisico e mentale (non segna da 80 giorni), non è una notizia, essendo imprescindibile per la Lazio, il secondo gettone consecutivo per Luis Alberto sicuramente lo è: solo altre due volte, in stagione, è stato schierato titolare in due partite di fila. E poi perché durante la sosta per Mondiale sembrava essere prossimo a lasciare Formello, con il suo desiderio di tornare in Spagnasempre sul comodino. Per ora è ancora in biancoceleste e con l’Empoli è stato tra i migliori. Sarri spera che possa esserlo anche oggi, in una trasferta da sempre ostica per il tecnico toscano.

Nelle fila biancocelesti c’è un’assenza pesante, quella di Lazzari, sempre un fattore per la Lazio: era diffidato e con l’Empoli ha preso un giallo. Al suo posto, Hysaj, con Marusic sulla fascia opposta. La Lazio però potrà contare su un grandissimo sostegno dagli spalti: sono 6mila infatti i tifosi che saranno presenti al Mapei Stadium, occupando tutto il settore ospiti e parte delle tribune adiacenti. TuttoMercatoWeb/Riccardo Caponetti

