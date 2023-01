CdS | Immobile stop, ma spera non sia uno stiramento

Terzo infortunio per Immobile: esce nei primi 15 minuti per un guaio ai flessori. Tra oggi e domani si sottoporrà a controlli.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante biancoceleste salterà sicuramente Lazio–Bologna di Coppa Italia, che si giocherà giovedì all’Olimpico. C’è tempo per recuperare per la prossima sfida di campionato contro il Milan, sempre che non si sia stirato e che si decida di rischiarlo. Sarri, salvo nuovi arrivi, continuerà con Felipe Anderson falso nueve, dato che non vede Cancellieri come vice Immobile.

Per la Coppa Italia assente e Gila, ancora out per infortunio. Maximiano potrebbe partire titolare in porta.

