FORMELLO – Lavoro di scarico per i titolari. Pedro e Gila assenti

Prima vittoria del 2023 per la Lazio. Dopo la sconfitta in casa del Lecce ed il pari negli ultimi minuti contro l’Empoli, al terzo match del nuovo anno arriva il primo successo dei biancocelesti. In casa del Sassuolo finisce 0-2, con i gol di Zaccagni e Felipe Anderson.

Da domani, come riporta il sito ufficiale biancoceleste, si tornerà subito in campo. Al Centro Sportivo di Formello, la squadra di Sarri riprenderà gli allenamenti in vista dell’esordio in Coppa Italia. Giovedì 19 gennaio, alle ore 18:00, il Bologna sarà l’avversaria della Lazio allo Stadio Olimpico di Roma, negli Ottavi di finale della competizione. Alle ore 11:00 di domani mattina è in programma la prima seduta d’allenamento della settimana.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: