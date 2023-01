Il Giornale | Supercoppa, Inzaghi si infuria per l’hotel a Riyad: preferiva pernottare nello stesso della Lazio

Tre vittorie ed un pareggio. E’ questo lo score con cui si è concluso il weekend del settore giovanile biancoceleste. Come riporta il sito ufficiale della Lazio, l’unico pareggio è arrivato dalla sfida esterna, in casa del Cesena, dell’Under 18 biancoceleste. 1-1 il risultato finale.

Negli altri tre impegni biancocelesti invece, sono arrivati altrettanti successi: l’Under 17 ha battuto, in trasferta, il Palermo per 0-2; l’Under 14 Pro ha superata con un netto 4-0 l’Ancona tra le mura amiche; mentre l’Under 14 Elité ha superato di misura, per 0-1, il Trastevere. Di seguito tutti i tabellini delle gare disputate:

.

Under 18 | CESENA-LAZIO 1-1

Marcatori: 56′ rig. Coveri (C), 79′ Sardo (L).

CESENA – Montalti, Domeniconi (81′ Penchini), Mattioli, Campedelli, Casadei, Trocchia, Venturelli (81′ Gramignoli), Castorri (86′ Nisi), Coveri (81′ Valentini), Giovannini, Gabellini.

A disp.: Cortesi, Tamburini, Magnani, Marotta, Bardeggia.

All.: Campedelli.

LAZIO – Renzetti, Cannatelli, Casonato, Nazzaro, Petrucci, Zazza, Bigotti (65′ Di Nunzio), Di Porto (65′ Giubrone), Salandra, Oliva (75′ Sardo), Troise (75′ Reddavide).

A disp.: Polidori, Cannavaro, Bizzarri, Menegon.

All.: D’Urso.

.

Under 17 | PALERMO-LAZIO 0-2

Marcatori: 77′, 89′ Sessa.

PALERMO – Salamone, Graci, Di Maggio, Basile, D’Acquisto, Vaiana, S. La Mantia, G. Di Maria, La Rosa, Dimitri, Unniemi (58′ Noto).

A disp.: M. DI MAria, V. La Mantia, Mule, Pipitone, Vaccaro, Scaglione, Spano, Barranco.

All.: Del Grosso.

LAZIO – Ierardi, Barone, Ferrari (46′ Cuzzarella), Silvestri, Bordoni (69′ Gningue), Ercoli (33′ Cesari), Caccarelli (84′ Volpe), Marinaj (46′ Paolocci), Serra, Gelli (46′ Lekhiw), Sessa.

A disp.: Mazzu, Stano, Sow.

All.: Terlizzi.

.

Under 14 Pro | LAZIO-ANCONA 4-0

Marcatori: 16′, 29′ Clarizia, 44′ Florio, 59′ rig. Miloiu.

LAZIO – D’Isanto, Iovane, Ferrante, D’Agostino, Parla, Miloiu, Florio, Palancica (, Clarizia, Martellucci, Materazzi.

A disp.: Quadrelli, Sbrana, Da Paré, Gigante.

All.: Assumma.

ANCONA – Ausili, Diamanti, Reucci, Pascucci, Principi (45′ Amici), Leonori (36′ Fontinovo), Crescentini, Scibilia (60′ Peloni), Taborro (45′ Cicconetti), Morales, Farina (36′ Pierpaoli).

A disp.: Chionne, Venturini, Severini, Bugari.

All.: Calvigioni.

.

Under 14 Elité | TRASTEVERE-LAZIO 0-1

Marcatore: 50′ Bernardini.

TRASTEVERE – Barone, Capogreco, Moschelli, Bonelli (66′ Macchia), Odisio, Roversi, Nunziato, Ceccaroni, Curci (57′ Fini), Amri (57′ Brunetti), Cava (66′ Matei, 70′ D’Andrea).

A disp.: Nicolo, Giorgioli, Cevese, Tolomeo.

LAZIO – Quadrelli, Sbrana (62′ Makinwa), Cannatelli (75′ Ferrante), Da Paré, Borzi, Bernardini, Cappuccini, Gigante (36′ Florio), Diori, Miloiu, Morucci (57′ La Grutta).

A disp.: Gennaccari, Berni Canani, Ferrante, Di Raimo, De Angelis, D’Agostino.

All.: Colombo.

