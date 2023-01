La Repubblica | Scintille Tare-Sarri: frecciate e idee diverse

La Lazio accorcia le distanze dalle zone alte della classifica e rimane invariata la lunghezza dal quarto posto.

Come riportato da La Repubblica, nonostante le diverse vedute di Sarri e Tare sull’obiettivo Champions, che il tecnico reputa “Un miracolo“, sta di fatto che la squadra biancoceleste è pienamente in corsa per l’Europa che conta e viaggia con 6 punti in più rispetto all’anno scorso. Sarri torna da Reggio Emilia, dove non aveva mai vinto in carriera, con tante certezze. Zaccagni centra il record di gol (7) in campionato, la difesa ritrova compattezza, Milinkovic conferma i progressi e Luis Alberto è ancora tra i migliori in campo.

Ansia per Immobile, fuori dopo 15 minuti per un problema al flessore della coscia destra: oggi o domani gli esami. L’inedita fragilità di Immobile rischia di dover far cambiare la strategia della Lazio, che a gennaio aveva scelto di regalare a Sarri il terzino sinistro (Pellegrini). Adesso può essere necessario un attaccante centrale (Bonazzoli o Sanabria le piste percorribili) oppure un nuovo esterno, visto che a Sarri continua a piacere Felipe Anderson ‘falso nueve’.

