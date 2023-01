Lazio-Bologna, la designazione arbitrale

Dopo la prima vittoria ottenuta nel 2023, dopo lo 0-2 ottenuto in trasferta contro il Sassuolo, i biancocelesti sono tornati a lavorare in mattinata a Formello, in preparazione del prossimo match che attende in biancocelesti: l’ottavo di finale di Coppa Italia contro il Bologna. I titolari del match di ieri hanno svolto lavoro di scarico, con Pedro e Gila assenti all’allenamento odierno. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, forza e rapidità, la squadra ha svolto delle esercitazioni sul possesso palla, seguite da una partitella a campo ridotto.

