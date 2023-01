Sassuolo-Lazio, il film della sfida vinta dai biancocelesti – VIDEO

La Lazio trova la sua prima vittoria del 2023. Ieri nel match contro il Sassuolo in trasferta, la squadra di Sarri è riuscita a ritrovare i 3 punti vincendo fuori casa per 2-0. In gol ancora una volta Zaccagni, sempre più fondamentale, e il solito Felipe Anderson. Un successo che ridà morale ai giocatori e a tutto l’ambiente, dopo i deludenti risultati del nuovo anno arrivati contro Lecce ed Empoli. Per celebrare la vittoria, la Lazio tramite i propri canali social ufficiali ha condiviso il film della gara per rivivere tutti i momenti salienti.

Questo il video:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Lazio (@official_sslazio)

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: