Sassuolo-Lazio, la Società biancoceleste celebra Zaccagni – VIDEO

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex Lazio Bruno Giordano ha parlato dell’andamento stagionale dei biancocelesti, commentando le parole di quest’oggi espresse dal Presidente Lotito con una lettera.

Queste le sue parole:

“Divergenze Sarri-Tare? È il gioco delle parti, ognuno tira l’acqua al proprio mulino e giustamente il presidente vuole un confronto. È incredibile, abbiamo parlato dell’assenza in organico di un terzino sinistro e di una punta e i due, invece di andare almeno in apparenza d’accordo per evitare questioni pubbliche, discutono a distanza. Non c’era bisogno di Sarri per arrivare al quinto o sesto posto, così come mi chiedo perché Tare metta pressione al tecnico dicendo che questa squadra è costruita per il quarto posto. Non è costruita per la Champions, a meno di un percorso che riguardi anche il venir meno di una big. Lotito fa bene a richiamare all’ordine tutti quanti. Personalmente credo che la Lazio stia facendo bene, ma non cose diverse rispetto a quanto fatto da Simone Inzaghi. Non ho visto questo cambiamento che tutti quanti ci aspettavamo. Se fossi il presidente vorrei fare una bella chiacchierata tutti e tre cercando di trovare un punto in comune. Per il bene della Lazio, sono entrambe le dichiarazioni inopportune”.

