Serie A | Si chiude la 18ª giornata: l’Empoli vince di misura contro la Sampdoria

Attraverso un video pubblicato sui propri canali social ufficiali, l’ex calciatore Antonio Cassano ha commentato i risultati di Serie A dell’ultima giornata, esprimendosi anche sul successo ottenuto per 2-0 dalla Lazio in trasferta contro il Sassuolo.

Queste le sue parole:

“È stata una vittoria importante a Sassuolo, la squadra di Sarri ha fatto un primo tempo anche un po’ di sofferenza e un secondo in cui ha chiuso la partita. Mi piace molto e se questa è la Lazio sono convinto che arriverà nelle prime quattro, mi piace l’idea di calcio e come gioca. Certo non deve avere blackout come gli è capitato in questa stagione”.

