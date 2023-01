Bonanni su Sarri: “Ha fatto intendere che il lavoro di Inzaghi non è stato buono, ma non è vero”

L’ex giocatore della Lazio Massimo Bonanni intervenuto ai microfoni di TMWRadio parlando anche dei biancocelesti e di Maurizio Sarri. Queste le sue parole:

Mourinho e Sarri, chi bluffa di più sulla Champions?

“Tutti e due. Stanno mettendo palesemente le mani avanti. Ho sentito Sarri, che ha fatto intendere che il lavoro di Inzaghi è stato brutto e che lui ha preso le macerie di questo lavoro. Come fa a dire una cosa del genere? Negli ultimi anni la Lazio ha vinto di più dopo la Juventus. Stai cercando di mettere le mani avanti, poi puoi essere non contento di come la società sta attrezzando la squadra. Io credo che il quinto posto sia importante e strada facendo l’obiettivo Champions di può avere, ma in partenza non era attrezzata per questo, non partiva con quella ambizione”.

