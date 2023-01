CorSera | Luca Pellegrini, blitz di due giorni nella Capitale

La Lazio e Sarri decideranno dopo gli esami di Immobile se puntare ancora su un nuovo attaccante.

Come riportato dal Corriere dello Sport, se Sarri spingerà per un centravanti dovrà rinunciare a Pellegrini. Il mercato della Lazio è al momento in stand-by: l’uscita di Fares permetterebbe una nuova entrata e, un ulteriore aiuto, potrebbe arrivare dall’ipotetica cessione Muriqi da cui la società biancoceleste incasserebbe il 45% della vendita.

Con l’esonero di Nicola, la Salernitana potrebbe riconsiderare lo scambio Fares–Bonazzoli. Invece, in attacco ci sono conferme sulla pista Sanabria, anche se in questo momento il Torino non sembra più disposto a cederlo. Per quanto riguarda le piste estere è rimbalzato il nome di Jutglà del Bruges.

