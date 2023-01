Lazio-Bologna, tre assenti di grande spessore per i rossoblù: ecco chi

Giovedì inizierà il percorso di Coppa Italia della Lazio con la sfida contro il Bologna. La società rossoblù, tramite un comunicato ufficiale sul report dell’ultimo allenamento, ha dichiarato che Arnautovic, Sansone e De Silvestri non saranno della partita. Per il primo i tempi di recupero sono di una settimana, per il secondo di circa un mese, mentre l’ex Lazio De Silvestri dovrebbe tornare disponibile alla 21esima giornata di campionato. Oltre a loro, anche Bonifazi si sta sottoponendo ad alcune terapie.

Ecco il comunicato ufficiale: “A due giorni da #LazioBFC sono ripresi gli allenamenti della squadra con una seduta tattica e prove di conclusioni a rete. Joshua Zirkzee è rientrato in gruppo e si è allenato regolarmente con i compagni; primo giorno con la squadra per Federico Ravaglia. Terapie per Lorenzo De Silvestri, Kevin Bonifazi e Marko Arnautovic, per il quale i tempi di recupero sono di circa una settimana. Nicola Sansone nel corso della partita di Udine ha riportato una frattura scomposta del quinto dito del piede destro: i tempi di recupero sono di 3-4 settimane.”

