“Pronti a entrare in una nuova era”: presentata la maglia della Nazionale Italiana – VIDEO

Il botta e risposta tra il tecnico di domenica scorsa tra il tecnico Sarri e il d.s. Tare sulla qualità della Lazio, ha spinto ieri Lotito a intervenire: «Le idee di ciascuno vanno rispettate e possono essere motivo di confronto. Ma siamo una famiglia e dobbiamo restare uniti».

Come riportato dal Corriere della Sera, l’allenatore biancoceleste vorrebbe due rinforzi – uno in attacco e un terzino sinistro – perché, così come è strutturata adesso, non ritiene adatta la rosa per puntare ai primi quattro posti. La società è invece convinta che la qualità sia sufficiente e che il tecnico debba sfruttare l’assenza di Immobile per utilizzare di più Romero e Cancellieri.

Oggi Immobile conoscerà l’entità dell’infortunio muscolare alla coscia destra: se il ko sarà grave, la Lazio potrebbe tornare sul mercato. La società si attiverà dopo aver venduto qualcuno e solo se dovesse esserci un’opportunità a basso costo e che possa garantire un miglioramento immediato.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: