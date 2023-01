Bologna, Thiago Motta: “Ci siamo preparati bene per la Lazio. L’assenza di Immobile? Felipe Anderson sa essere decisivo”

Alla vigilia del match di Coppa Italia tra Lazio e Bologna, il tecnico dei rossoblu Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa.

Queste le sue parole:

“Spero che faremo la nostra miglior partita da quando sono qui, dopo la scorsa partita di Udine. Quanto vale la sfida di domani? Dovremo lavorare ogni giorno al meglio per arrivare alla partita contro una grandissima squadra come sarà la Lazio domani. La preparo, penso a farlo al meglio”

“Lazio senza Immobile? Con Felipe Anderson hanno un attaccante molto veloce che combina bene con i compagni, anche nella fase di pressione nel non possesso sa essere decisivo. I nostri giocatori stanno bene e ci siamo preparati bene per la Lazio”

Che ne penso di quello che ha detto Mourinho sulla Coppa Italia? Non entro in merito, Mourinho ha sempre ragione! Però si, effettivamente un modello come quello inglese dà più entusiasmo, non entro però nel merito”

“Barrow ha lavorato con noi, Zirkzee si è allenato bene, domani abbiamo entrambi a disposizione e vedremo chi partirà dal primo minuto. Possono anche giocare insieme con Musa a sinistra e Joshua davanti. Chi gioca in porta? Skorupski: Ravaglia lo sto conoscendo, ci può essere utile“

