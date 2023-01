Brocchi: “Lazio alla pari delle altre che inseguono la Champions. Per centrarla serve…”

Tra poco si chiuderà la sessione invernale del calciomercato e le squadre si apprestano a definire i propri affari. In casa Lazio, continua a tenere banco la questione attaccante, sempre più importante visti i continui infortuni di Ciro Immobile. Tuttavia, la squadra di Sarri necessiterebbe anche di un terzino sinistro, ecco perché molti nomi come quelli di Valeri, Pellegrini o Parisi sono stati inseriti in orbita biancocelste. Per quanto riguarda il centrocampo, c’è ancora da definire la situazione legata a Luis Alberto e Milinikovic, che però verrà rimandata in estate. In base all’evoluzione del loro futuro, si deciderà come intervenire in quella zona di campo. Il sogno di Sarri era e rimane Ivan Ilic del Verona. Il centrocampista 21enne è stato affiancato alla Lazio per diverso tempo in estate, ma causa permanenza di Lui Alberto (dato come partente), non è più giunto alla corte del tecnico. Il serbo si trova ancora nella lista dei desideri di Sarri, ma con il passare del tempo si rischia di farselo sfuggire. Secondo quanto riportato da l’edizione odierna de La Stampa, il Torino sarebbe vicino all’accordo con il Verona, con un’offerta di 17 milioni più 2 di bonus. Nell’affare rientrerebbe anche il cartellino del difensore Hien, che rimarrebbe in gialloblu per altri 6 mesi.

