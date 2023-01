FORMELLO – Con il Bologna chance per Maximiano, Marcos Antonio e Cancellieri

Dopo il lavoro effettuato ieri, il gruppo biancoceleste è tornato ad allenarsi nel pomeriggio a Formello. Pedro regolarmente in gruppo dopo essere stato a riposo ieri, mentre sono da registrare le assenze di Gila e di Immobile. Per le condizioni del capitano della Lazio si è in attesa degli esami strumentali, ma la sensazione è che possa stare fuori tra i quindici e i venti giorni. Dopo una fase iniziale incentrata su torello, attivazione atletica e rapidità, il gruppo ha lavorato dal punto di vista tattico in vista del match di Coppa Italia con il Bologna. Da capire se giovedì ci sarà spazio per il turnover, con Maximiano, Marcos Antonio e Cancellieri che sperano in un’occasione dal primo minuto.

