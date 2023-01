GdS | Lazio, Milinkovic-Luis bene ma c’è il guaio bomber

Nelle ultime due gare mister Sarri ha dato spazio, contemporaneamente, a Milinkovic e Luis Alberto, giocatori che in un primo momento si pensava non potessero giocare insieme, per via delle loro caratteristiche tecniche. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, nelle precedenti 16 gare soltanto 4 volte sono stati entrambi in campo; oggi invece è evidente che la quadratura del cerchio è possibile anche con i due talenti del centrocampo, starà al tecnico riuscire a rendere l’intesa permanente senza che ciò abbia controindicazioni sulla solidità della formazione. Soprattutto in virtù del fatto che il bomber Ciro Immobile sarà out per 15\20 giorni.