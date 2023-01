Il Messaggero | Verso Lazio-Bologna, Maximiano o Provedel: c’è ancora il dubbio

C’è ancora qualche dubbio che affolla la mente di Sarri. Il tecnico ieri è tornato a dirigere la squadra nel primo allenamento tattico in vista degli ottavi di Coppa Italia contro il Bologna a Formello. I punti interrogativi del Comandante, a sorpresa, partono dalla porta. È tutt’altro che sicuro infatti chi difenderà i pali domani pomeriggio alle 18. Sebbene Maximiano sembrasse in rampa di lancio per una chance, a sorpresa è in pieno ballottaggio con Provedel. In difesa potrebbe invece riposare Marusic, sempre in campo, così come Casale, Hysaj e Patric scalpitano per un posto da titolari nel quartetto completato da Romagnoli e Lazzari. Visti gli acciacchi di Cataldi, spera in un’occasione anche Marcos Antonio in cabina di regia, mentre Vecino proverà a tornare titolare a scapito di Basic. L’ultimo posto a disposizione a centrocampo sarà conteso da Luis Alberto e Milinkovic. Sarri sta pensando di premiare ancora lo spagnolo, mentre davanti restano remote le speranze di Romero e Cancellieri di incalzare il tridente con Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson. Tornato in gruppo Fares dopo il fastidio muscolare di lunedì.

L’INIZIATIVA – Ogni discorso è rimandato alla rifinitura di oggi pomeriggio, che non sarà anticipata dalla conferenza stampa di Sarri. Il tecnico ha già detto ai suoi calciatori che dopo Reggio Emilia si aspetterà un segnale anche in Coppa. Sicuro ci sperano pure i 10mila tifosi che hanno già acquistato il biglietto per la gara (che è compresa nell’abbonamento di inizio anno). Sarà il primo confronto tra Lazio e Bologna dopo la morte di Mihajlovic e, per l’occasione, i due club metteranno all’asta le maglie dei calciatori a sostegno dell’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO). Il Messaggero/Valerio Marcangeli