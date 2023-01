Il Tempo | Lazio, Ciro si ferma ancora

Un’altra lesione al flessore della coscia destra che l’aveva tormentato già in nazionale: Ciro si ferma di nuovo ma solo 15-20 giorni. In serata il comunicato del professor Rodia che ha tolto ogni speranza al capitano di essersi fermato in tempo a Reggio Emilia. «Lo staff medico della Lazio comunica che Immobile è stato sottoposto ad esami clinici e strumentali presso la Paideia International Hospital che hanno evidenziato una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra. Ulteriori controlli verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero», questa la nota del club che certifica la sua assenza anche se il problema è meno grave del precedente. Niente Bologna in Coppa Italia, salta sicuro il Milan, lui vuole provare a esserci per la sfida contro la Fiorentina ma i tempi sono al limite, più probabile il ritorno in campo a Verona il 6 febbraio.

Fiducia a Felipe Anderson, anche se con il mercato aperto sarà decisivo il vertice tra il presidente Lotito, Sarri e Tare forse domani all’Olimpico dopo la partita. Le valutazioni sono in corso, cominciano a essere troppi i problemi fisici di Ciro quasi si fosse accesa la spia della riserva per un atleta fantastico che, tra poco più di un mese compirà 33 anni. La Lazio era partita per prendere un difensore in questa sessione ma il tecnico potrebbe chiedere un attaccante (Bonazzoli o Sanabria). I soldi sono pochi per due rinforzi, quindi, potrebbe esserci bisogno di fare una scelta tra terzino e punta: deciderà Sarri a meno che poi, alla fine, non si decida di restare così e rimandare tutto a giugno.

Intanto proseguono i tentativi di piazzare Fares: si è fatto avanti il Sion società che ha già Balotelli gestito dallo stesso procuratore (scuderia Raiola) del difensore algerino. Si spera anche di sistemare Escalante, tornato dal prestito Cremonese che ha richieste da Espanyol, Almeria e Maiorca (tornerà in Liga). Solo dopo queste operazione in uscita, si proverà a chiudere per il terzino sinistro. In pole position c’è Luca Pellegrini che l’Eintracht Francoforte rimanderebbe volentieri alla Juve, pronta poi a girarlo in prestito ai biancocelesti (da trovare l’accordo sulla formula del riscatto). Il giocatore aspetta un segnale, è romano, a quanto sembra anche tifoso laziale, spera di poter tornare nella sua città. In lizza anche Valeri della Cremonese senza escludere un colpo all’estero per un giovane di prospettiva da far crescere alle spalle del titolare Marusic.

Intanto domani alle 18 la Lazio gioca all’Olimpico l’ottavo di Coppa Italia contro il Bologna (ore 18), una gara dedicata alla memoria di Sinisa Mihajlovic. Oggi la rifinitura per capire quanto Sarri vorrà sposare il turn-over: sperano in una maglia Maximiano, Patric, Marcos Antonio, Basic, Cancellieri e Romero anche se sembra impossibile che il tecnico toscano cambi così tanto in una sfida insidiosa e senza appelli (in caso di parità al 90’ supplementari e rigori). Venduti tremila biglietti con ingresso gratis per i 27.000 abbonati di campionato. Inoltre sta proseguendo spedita la vendita dei tagliandi per martedì prossimo quando ci sarà il posticipo contro il Milan (piazzati 10.000 tagliandi). Il club punta alle 50.000 presenze. Il Tempo/Luigi Salomone

