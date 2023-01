Rivoluzione al VAR: gli arbitri dovranno spiegare in diretta le decisioni agli spettatori

Rivoluzione shock al VAR. Secondo quanto concertato dalla FIFA, da febbraio verrà sperimentato il metodo “NFL”: i direttori di gara dovranno spiegare agli spettatori sugli spalti le proprie decisioni via microfono, senza entrare nei dettagli delle conversazioni con i responsabili del VAR. Questa nuova regola, spiega il Corriere dello Sport, sarà portata in campo dal prossimo Mondiale per Club e l’esperimento durerà un anno.

