Coppa Italia, conferenza Motta: “Prestazione corretta la nostra, ma contro la Lazio non basta”

Allo stadio Olimpico i padroni di casa vincono 1-0 con il gol di Felipe Anderson ed eliminano il Bologna dalla Coppa Italia. Il tecnico dei bolognesi Thiago Motta, in conferenza stampa, ha analizzato la sconfitta contro la Lazio: “Oggi gara difficile, contro una buona squadra. Ho avuto tanti allenatori in carriera e da tutti ho cercato di prendere qualcosa. Orsolini? E’ un calciatore che può giocare da tutte le parti, dipende dall’avversario e da come possiamo creargli difficoltà. Ogni gara ha una storia diversa, la sfida di oggi non è come quella contro l’Udinese: stasera recuperare non era facile. Oggi abbiamo fatto una prestazione corretta che però non basta per competere contro la Lazio. Sosa? Non sapete quanto mi piace questo ragazzo, il carattere che ha, l’attitudine che possiede; dopo l’errore non si è fermato, ha continuato con la grinta che lo caratterizza. Per competere contro i giocatori di oggi dobbiamo tutti alzare il livello. Soumaoro? Il suo cambio era previsto“.

