COPPA ITALIA | Lazio-Bologna, le formazioni ufficiali

Inizia quest’oggi il percorso della Lazio in Coppa Italia. I biancocelesti di mister Sarri, allo Stadio Olimpico di Roma, ospitano il Bologna, negli Ottavi di finale della competizione. Prima di approdare agli Ottavi, i rossoblù hanno già superato due turni in Coppa Italia, prima contro il Cosenza e poi contro il Cagliari. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori, fischio d’inizio in programma alle 18:00:

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

Allenatore: Maurizio Sarri.

BOLOGNA (4-1-4-1): Skorupski; Cambiaso, Soumaro, Sosa, Lykogiannis; Schouten; Orsolini, Dominguez, Moro, Aebischer, Barrow

Allenatore: Thiago Motta.

