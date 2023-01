GdS | Sarà vera Lazio. Andare avanti priorità per Sarri

Oggi inizia il percorso di Coppa Italia anche per la Lazio, trofeo conquistato ben 3 volte nell’era Lotito. Sarri non ha mai vinto questa coppa, motivo per cui vuole arrivare fino in fondo e cercherà di mandare in campo i migliori. Naturalmente, qualche cambio ci sarà: tornerà Maximiano dopo 5 mesi dal primo Lazio-Bologna di questa stagione, poi Marcos Antonio e Cancellieri. Tutti neo acquisti che hanno convinto poco in questa prima parte di stagione. A proposito di acquisti, la Lazio si sta muovendo per regalare all’allenatore un rinforzo per il girone di ritorno. Potrebbe arrivare Bonazzoli in prestito con obbligo di riscatto. Nel Bologna invece si rivedono Barrow dal primo minuto e Zirkzee dalla panchina. Le maglie utilizzate questa sera da entrambe le squadre, poi, verranno messe all’asta per l’Admo-Lazio, che a breve aprirà una sede a Roma intitolata a Sinisa Mihajlovic.

