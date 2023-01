Il Messaggero | Felipe, pensaci tu: ha segnato nelle ultime due di campionato, ora cerca il tris

Torna la Lazio e torna senza Immobile. Nessuno sarà mai come lui, ma Felipe Anderson nel suo ruolo si sta comportando bene e questa sera toccherà di nuovo a lui come punta centrale. Per la seconda volta di seguito è andato a segno domenica, stasera cercherà il tris. Nella Lazio di Sarri è insostituibile, ora che Immobile non ci sarà per almeno 3 gare lo sarà ancora di più. Da quando è tornato alla Lazio, Anderson ha saltato una sola partita e in 64 occasioni su 73 ha giocato dal primo minuto. Solo Provedel e Marusic hanno giocato di più, per questo oggi rimarranno a riposo.

Sul portiere il dubbio verrà sciolto all’ultimo minuto, ma è molto probabile che tornerà Maximiano tra i pali. Anche Patric tornerà titolare, finito dietro a Casale e Romagnoli a causa dei vari problemi al ginocchio. Con lui ci saranno Lazzari, l’ex Milan e Hysaj. Dubbi a centrocampo con Milinkovic e Luis Alberto. Lo spagnolo sta bene e giocherebbe con Basic, ma Sergej e Vecino sono in vantaggio per proteggere Marcos Antonio, che giocherà titolare. In attacco ci saranno Cancellieri, provato come vice-Anderson e in vantaggio su Luka Romero, appunto Felipe Anderson e Zaccagni.

Il Messaggero

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: