Il Messaggero | Lotito rivede Sarri e Tare. Bonazzoli attende Fares

Negli ultimi giorni Lotito è sempre stato impegnato in Senato per cui non è ancora stato fissato alcun vertice, ma un incontro con Sarri e Tare ci sarà sicuramente. Tra i due è sceso il gelo e il comunicato di lunedì di Lotito non ha aiutato. Come scrive Il Messaggero, il ds e l’allenatore non si parlano e il presidente deve intervenire nuovamente.

Deve intervenire nuovamente anche per quanto riguarda il mercato. Si avvicina la fine di gennaio e Fares non è ancora stato piazzato. Su di lui ci sono Salernitana e Sion, ma stasera in occasione del match di Coppa Italia si proverà a parlare anche con la dirigenza del Bologna. Cederlo significherebbe risparmiare sul suo ingaggio e riutilizzare quei soldi per l’ingresso di un terzino sinistro o di un attaccante. Pellegrini è in standby, il Torino offre Sanabria, ma il preferito di Sarri è Bonazzoli. Escalante è diviso tra Valladolid, Cadice e Maiorca. Le sirene spagnole suonano anche per Maximiano, che potrebbe tornare in prestito.

