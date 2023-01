La Repubblica | Flaminio, il Comune bussa al Governo. Ultimatum alla Lazio: il tempo è scaduto

Come scrive La Repubblica nell’edizione odierna, per la prima volta il Comune di Roma annuncia di volersi prendere carico della situazione dello stadio Flaminio. Alessandro Onorato, assessore allo Sport e grandi eventi, dichiara che se mancano gli investitori l’amministrazione si presenterà con un progetto per riqualificare l’impianto.

Ciò significa che la Lazio verrà tagliata fuori. O forse no. Onorato, infatti, lascia ancora uno spiraglio aperto: “Se la Lazio vuole presentare un progetto siamo pronti a riceverlo, ma mi sembra evidente che il tempo è scaduto. Non credo che così si vada lontano. C’è una totale apertura della Sovrintendenza a rinnovare il Flaminio, con un vincolo che resta quello dello stadio: per intenderci, chi pensa di poterci costruire un centro commerciale si sbaglia. Si può invece ragionare sulla realizzazione di una copertura e sull’ampliamento della capienza, ma senza un progetto parliamo del nulla.”

L’interesse della Lazio c’è, ma la distanza rimane e non sembra imminente la presentazione di un progetto strutturale. La situazione Flaminio, però, va risolta al più presto. Come dice lo stesso Onorato, i prossimi 3-4 mesi saranno cruciali per il futuro dell’impianto.

