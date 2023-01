Lazio-Bologna, Felipe Anderson: “Ringrazio i compagni per il supporto, non facile sostituire Ciro”

Dopo i gol con Empoli e Sassuolo, segna ancora Felipe Anderson, che decide il match tra Lazio e Bologna. Ecco le sue parole ai microfoni di Mediaset: “Sono contento perchè questo gol aiuta la squadra in un momento difficile dopo le due sconfitte iniziali, devo ringraziare i compagni per il supporto. Non è facile sostituire Immobile, che negli ultimi anni ha fatto tantissimi gol, essendo tra i migliori in Europa. Il gol? Dobbiamo essere pronti, a volte le partite si decidono così, le squadre sono sempre preparate, come noi che siamo solidi e non siamo prendendo gol. Dobbiamo marcare bene per riuscire a sfruttare gli errori“.

