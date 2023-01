Lazio-Bologna, il ricordo commosso per Sinisa Mihajlovic – FOTO

Nel pre partita di Lazio–Bologna, il ricordo commosso dello Stadio Olimpico per Sinisa Mihajlovic. Tifosi in piedi e cori per ricordare il grande campione, che ha fatto la storia in entrambi i club.

“Sinisa, padre, marito e uomo vero. Il tuo esempio vivrà per sempre“, si legge in uno striscione.

