Lazio-Bologna, le probabili formazioni

La Lazio scenderà in campo questa sera contro il Bologna, negli Ottavi di finale di Coppa Italia. Il Milan invece, sono usciti sconfitti nel derby contro l’Inter per 0-3 che assegnava la Supercoppa Italiana 2023. Il prossimo impegno dei biancocelesti in campionato sarà proprio contro i rossoneri dell’ex Pioli, nell’ultimo turno del girone d’andata di Serie A. La designazione arbitrale della sfida in programma all’Olimpico martedì 24 gennaio alle ore 20:45:

ARBITRO: Di Bello (Sezione di Brindisi)

ASSISTENTI: Tolfo–Galetto

QUARTO UOMO: Abisso

V.A.R.: Aureliano

A.V.A.R.: Paganessi

