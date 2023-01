Lazio-Bologna, Milinkovic-Savic: “Dominguez? Poteva essere espulso. Sul colpo di testa…”

Dopo la vittoria ottenuta per 1-0 ai danni del Bologna, la Lazio accede ai quarti di finale e affronterà una tra Juventus e Monza. Al termine del match, Milinkovic-Savic ha parlato così ai microfoni di Sky Sport: “L’episodio di Dominguez? Poteva essere rosso, è andato verso il piede di Luis, ma siamo contenti per la vittoria e andiamo avanti. Da due partite non subiamo gol e questo aiuta portiere e difensori: dopo le due sconfitte siamo sulla strada giusta. Il calcio al palo dopo il colpo di testa? In quel momento non pensi tanto, sei dispiaciuto per l’occasione che doveva essere gol. Proverò a fare meglio”.

Di seguito è intervenuto a Lazio Style Radio: “Siamo entrati bene in partita, con la voglia di vincere e la mentalità giusta. Sono dispiaciuto perché non ho segnato e non segno da un po’, segnare dà una mano in più, però non importa chi fa gol, l’importante è andare avanti e vincere. Oggi ho sbagliato un’occasione che era un gol facile, una volta segnavo con queste azioni, ma si va avanti. A Reggio Emilia è stato faticoso, il Sassuolo gioca bene e siamo stati sempre in movimento. Abbiamo recuperato bene fisicamente e oggi si è visto. Durante il ricordo di Sinisa eravamo nel tunnel quindi non abbiamo visto nulla, dopo recupererò tutto. Lo conoscevo bene, purtroppo è successo quello che è successo. Siamo dispiaciuti, mandiamo un pensiero alla famiglia. Durante Lazio-Bologna 3-3 mi chiese di fermarmi perché a loro serviva un punto: noi eravamo dispiaciuti, ma loro contenti. Lazio-Milan? Ora loro stanno vivendo un momento di crisi, ma eravamo in crisi anche noi all’inizio dell’anno. Noi ci siamo ripresi, succederà anche a loro. Non sarà facile.”

