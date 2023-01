Lazio-Bologna, Tare nel pre partita: “La Coppa Italia è uno degli obiettivi”

Nel pre partita di Lazio–Bologna, il ds biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset: “È un torneo che amiamo perché abbiamo avuto il piacere di conoscere la gioia che ti può dare. La Coppa Italia è un obiettivo della stagione, per cui cercheremo di onorarlo. Dopo la vittoria a Sassuolo, vorremmo avere continuità. La Champions? Non è un obiettivo facile, ma cercheremo di spingere anche da fuori per arrivare a quello che ci manca“.

