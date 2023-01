Lazio-Bologna: Zaccagni entra in diffida

Al termine della partita tra Lazio e Bologna, Milinkovic è intervenuto ai microfoni di Mediaset e si è reso protagonista di uno scambio di battute con Ciccio Graziani. L’ex calciatore ha commentato il calcio al palo dato dal serbo dopo l’errore sotto porta: “Hai fatto un bel gesto tecnico sul cross di Zaccagni. Ti sei elevato tanto, ma dovevi dar più forza a quella palla. Poi hai dato un calcio al palo e hai rischiato di romperti la caviglia. Devi stare più attento, qualcuno si è fatto male veramente in questo modo.” Sergej ha prontamente risposto che in quel momento non ci ha pensato molto perché dispiaciuto per l’errore: “La prossima volta farò meglio, così non do il calcio al palo”

