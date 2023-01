PAGELLE – Pedro e Felipe stile derby, Luis Alberto domina e Hysaj non si ferma mai

Maximiano 6 – Dal Bologna al Bologna cambiando competizione. Serata inoperosa per il portiere portoghese ben protetto dalla difesa, blocca con sicurezza un paio di cross e gioca bene il pallone con i piedi.

Lazzari 6 – Gara ordinata, alterna la marcatura su Orsolini con qualche accelerazioni con cui arriva sul fondo senza però trovare mai i compagni a ricevere il suo cross.

Dal 67′ Marusic 6 – Poco meno di mezz’ora per far rifiatare il compagno, si limita a controllare la sua fascia.

Patric 6,5 – Perfetto nelle uscite palla al piede, con lui in campo la Lazio ha un regista in più di cui i compagni si fidano. Bravissimo a fermare Barrow nel secondo tempo per evitare un potenziale pericolo.

Romagnoli 6 – Ordinaria amministrazione, gestisce Barrow senza mai concedergli nulla. Si nota di più nei tentativi aerei da palla inattiva dove non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Dal 67′ Casale 6 – Poco meno di mezz’ora per far rifiatare il compagno, copre le spalle ad Hysaj lasciandolo sereno nello spingere in avanti.

Hysaj 7 – Non soffre Aebischer e si propone costantemente in avanti sovrapponendosi a Zaccagni con puntualità. E’ un giocatore ritrovato rispetto alla scorsa stagione.

Milinkovic 6 – Si aggrega anche il serbo alla sagra dei tiri mosci per Skorupski nella prima frazione, va vicino al raddoppio con un colpo di testa che sfiora la traversa.

Dall’80’ Vecino SV

Cataldi 6,5 – Ormai ha la squadra fra i piedi, detta i tempi e protegge la difesa da regista navigato. E’ in pieno controllo delle sue qualità e si vede in ogni giocata che tenta.

Dal 92′ Marcos Antonio SV

Luis Alberto 7 – Tutti i palloni passano per i suoi piedi senza mai perderne uno, ci prova con un paio di conclusioni da fuori che finiscono sul fondo. In questo momento è imprescindibile per la squadra, anche con i suoi momenti di nervosismo con gli avversari.

Pedro 6,5 – Lo spagnolo che pressa, ruba palla al difensore e serve a Felipe Anderson il gol del vantaggio sembra una azione già vista. Tante giocate di qualità, gli manca giusto la conclusione in porta.

Dall’80’ Romero SV

Felipe Anderson 7,5 – Occasione in apertura calciata addosso al portiere emiliano, poi vive un deja vu con il derby che porta allo stesso risultato finale. La metamorfosi in falso nueve si può definitivamente dire conclusa.

Zaccagni 6,5 – Bella iniziativa che conclude con un tiro centrale fra le braccia di Skorupski, mette in difficoltà Cambiaso ad ogni azione finendo con la beffa del giallo che fa scattare la diffida. Peccato perchè l’ammonizione la meritavano i suoi avversari.

All. Sarri 7 – Passaggio del turno col minimo sforzo ma soprattutto una gestione della palla finalmente da squadra matura. Manda in campo i big senza fare troppi calcoli e arriva la risposta che voleva.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: