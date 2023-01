Caso plusvalenze, la procura della FIGC chiede 9 punti di penalizzazione per la Juventus

Come riporta il sito Ansa.it, il procuratore della FIGC, Giuseppe Chinè, ha chiesto la penalizzazione di 9 punti per la Juventus alla corte della FIGC, chiamata a valutare la riapertura del processo sportivo per le plusvalenze, dopo la richiesta di revocazione della sentenza di archiviazione.

Il procuratore Chinè inoltre, ha chiesto 16 mesi di inibizione per Agnelli, 20 e 10 giorni per Paratici, 10 mesi per Cherubini e 12 mesi per tutti gli altri consiglieri. Per gli altri club coinvolti invece, il procuratore federale ha chiesto un’ammenda, mantenendo immutate, rispetto al primo processo sulle plusvalenze, le richieste per le altre società coinvolte e per i dirigenti deferiti.

Infine, le difese dei club, sono poi intervenute sull’ammissibilità della revocazione. Dunque ora la corte federale d’appello dovrà pronunciarsi sull’istanza di revoca della sentenza di assoluzione richiesta dalla procura decidendo se riaprire o meno il processo.

