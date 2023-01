FORMELLO – Lavoro di scarico per i titolari di ieri

Domani alle 18.00 Lazio e Bologna si affrontano all’Olimpico per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Una gara importante per i biancocelesti, con Maurizio Sarri che si aspetta risposte da parte di chi fino a questo momento ha trovato meno spazio. A Formello è proseguita la preparazione della squadra, che anche oggi ha lavorato dal punto di vista tattico. Domani pronto Maximiano a tornare tra i pali proprio contro il Bologna, dopo il terribile esordio dello scorso agosto. Due i ballottaggi principali per Maurizio Sarri: il primo è tra Casale e Romagnoli, con l’ex Milan favorito, mentre l’altro è a centrocampo, con Vecino favorito su Basic. La linea a quattro dovrebbe essere composta dal ritorno dal primo minuto di Lazzari e Patric, con Romagnoli e Hysaj a completare il pacchetto difensivo. In mezzo al campo pronto a partire titolare Marcos Antonio, con Milinkovic e Vecino ai suoi lati. In avanti pronto anche il ritorno dall’inizio di Cancellieri, con Felipe Anderson e Zaccagni a completare il tridente offensivo.

