Alessio Romagnoli si confida a DAZN: “Ogni giorno che entro a Formello è un’emozione. Papà e nonna mi hanno trasmesso l’amore per questi colori”

Felipe Anderson è decollato. Il brasiliano ha segnato 3 gol nelle ultime 3 partite ufficiali e non gli succedeva dal 2015. Prima era un giocatore diverso, ora è più maturo e al momento del bisogno riesce a sostituire egregiamente un gigante come Ciro Immobile. Negli ultimi 10 giorni ha segnato addirittura di più di Bonazzoli e Sanabria, i nomi accostati alla Lazio per il ruolo di vice Immobile.

A proposito di questi due nomi, Sarri è intrigato più dal primo che dal secondo, ma nessuno vuole prendere giocatori che poi non avranno spazio in rosa, come Cabral lo scorso anno. L’allenatore deve essere convinto, altrimenti non se ne farà nulla. Anche senza rinforzi la corsa Champions è apparentemente più semplice ora, vista la grande penalità subita dalla Juventus (-15 punti).

Corriere della Sera

