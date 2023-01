CdS | E Lotito blinda il futuro di Romero: a giorni la firma

Luka Romero ogni volta che entra in campo accende il tifo e la squadra, anche quando gioca solo 10 minuti. Contro il Bologna non ha fatto niente di che, ma ogni suo scatto è sempre stato accolto come una scossa. Nelle idee della Lazio il baby argentino smetterà presto di avere le sembianze di “baby”. A giugno scadrà il suo contratto, ma la società è pronta a mettergli davanti il suo primo contratto da maggiorenne. Come scrive il Corriere dello Sport, il giorno della firma si avvicina. Da giovedì sono a Roma i suoi rappresentanti e sembra essere alle battute finali la trattativa iniziata ormai 3 mesi fa.

Si stava ragionando su un accordo fino al 2026, quindi un contratto di 4 anni, più un’opzione per il 2027. Romero ha deciso da tempo di continuare con la Lazio , convinto dal progetto e dall’amore e stima dei tifosi. Gli sarà riconosciuto un ingaggio da 800mila euro, un ingaggio da big. Un big che non è cambiato affatto: continua a vivere con i genitori, infatti il papà Diego lo ha seguito a Roma, in più come si vede dai social dà una mano in casa la sera. Un ragazzo normalissimo che sa che per diventare qualcuno nel calcio bisogna essere disposti a fare sacrifici e a non cadere nella vanità.

