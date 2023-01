CdS | Lazio, Luis Alberto è il vero acquisto

Il vero acquisto si chiama Luis Alberto. Considerando che la Lazio rischiava di perderlo, lo spagnolo è il miglior possibile rinforzo ora che ha sepolto le tentazioni di rientrare subito nella Liga. La partita contro il Bologna in Coppa Italia ha certificato il suo pieno recupero: 90 minuti filati in campo, come al Mapei 4 giorni prima, l’essere completamente a disposizione della squadra e la corsa, interminabile (12,4 km).

Sarri non ha mai avuto pregiudizi nei confronti del Mago, tutto dipendeva dal giocatore e ora pare essersi liberato dalle condizioni mentali che lo bloccavano. Il suo agente aveva apertamente chiesto la cessione, poi dopo le vacanze Luis e Sarri hanno chiarito tutto e lo stesso calciatore aveva dichiarato al Mapei che se ci fossero stati problemi con la società non sarebbe rimasto per 7 anni, ovviamente aggiungendo anche che il suo sogno è finire la carriera in Spagna, possibilmente al Cadice, la sua squadra del cuore. Per ora però pensa solo alla Lazio e fino a che sarà a Roma darà tutto per questa maglia. Il discorso sul suo futuro sarà rimandato a giugno.

