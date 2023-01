Cremonese, in chiusura il passaggio di Escalante al Valladolid: i dettagli

Come riportato da Gianluca Di Marzio, ci sono importanti novità legate al futuro di Gonzalo Escalante. Il centrocampista argentino, passato in estate alla Cremonese, sarebbe vicinissimo al trasferimento al Real Valladolid. Nove presenze per lui in questa prima metà di stagione in Serie A, con l’argentino che tornerà in Liga per la terza volta, dopo le esperienze all’EIbar e all’Alaves. Più che positiva a livello individuale all’Alaves, nonostante la successiva retrocessione del club spagnolo.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: