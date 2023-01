GdS | Manca Immobile? Lazio, ci pensa Felipe Anderson a fare come Mertens

Felipe Anderson si è calato talmente tanto nel ruolo di vice Immobile che più che falso nueve è diventato un vero nueve. Sta segnando con continuità, comportandosi come un vero centravanti. Le ultime squadre purgate sono state Empoli, Sassuolo e Bologna (tutte di fila) arrivando così a 7 gol, eguagliando il record dello scorso anno.

Felipe ricoprirà questo ruolo fino a che Immobile non tornerà in campo, ma non è escluso che Sarri continuerà ad impiegarlo in questa posizione appena possibile. A Sarri l’idea di Anderson centravanti piace parecchio e l’aveva già sviluppata lo scorso anno, sempre per sostituire Immobile. Non è la prima volta che il mister ha un’intuizione simile: è successo anche a Napoli con Mertens, non uno qualunque. L’infortunio di Milik spinse il tecnico a trasformare il belga da un esterno/fantasista a centravanti. Non solo: ci ha provato anche al Chelsea con Hazard, senza troppa fortuna, e con Dybala alla Juventus.

Quella di Anderson è un’altra scommessa vinta da parte di Sarri. Il nuovo ruolo sta regalando un ulteriore upgrade al brasiliano, permettendogli di rendere al massimo con continuità, cosa che negli anni passati è mancata.

