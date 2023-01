Lazio Primavera, prima da titolare per Mahamadou Balde: fratello di Keita

Quest’oggi al Fersini è in programma l’ultima gara del girone d’andata della Lazio Primavera contro il Perugia, una sfida che sarà importante per dare continuità con il fine di centrare, a fine stagione, l’obiettivo della promozione diretta. Nella gara odierna un esordio da titolare importante, il secondo per la famiglia Balde: è infatti sceso in campo il fratello Mahamadou, chiamato, in assenza di Sana Fernandes, ad agire in coppia con Crespi.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: