Marchetti, nuova squadra per l’ex Lazio: la destinazione – FOTO

Dopo l’esperienza al Genoa, l’ex portiere biancoceleste Federico Marchetti ha trovato una nuova squadra in Serie A: l’ex numero uno della Lazio si è accasato allo Spezia, alla corte di Luca Gotti. Il club ligure, prossimo avversario della Roma, è in piena lotta per la salvezza, con marchetti che rappresenterá un innesto sicuramente valido in termini di esperienza.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: