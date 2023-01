PAGELLE – Ruggeri onora la fascia e trova la gioia del gol, Bertini sentenzia: buona la prima da titolare di Balde

Magro 6,5 – Chiamato in causa poche volte nell’arco della partita: sicuro nelle uscite e pochi rischi

Floriani Mussolini 6,5 – Oggi meglio in difesa che in fase offensiva: alterna ottime chiusure con fatica nelle avanzate

Dutu 6 – E’ pronto nelle poche avanzate degli avversari: con Ruggeri forma, oramai, una linea difensiva solida

Ruggeri 8 – La prestazione di oggi ha messo in evidenza il suo impegno nell’indossare la fascia da capitano. Per lui un gol al 78esimo

Petta 6- Contribuisce nel giro palla della squadra: pochi rischi da parte del reparto

Di Tommaso 7,5 – Presenza sempre importante nella mediana: la sua fisicità e una risorsa. Per lui anche la gioia del gol

Bertini 7,5 – La sua esperienza è quello che mancava a questa squadra per compiere l’impresa di risalire in classifica e quest’oggi ne è stata l’ennesima conferma. Per lui anche un gol.

Rossi 6 – Partita di contenimento per il centrocampista

Napolitano 7,5 – Ottimo supporto all’attacco e tanta qualità per il trequartista biancoceleste: per lui un gol di rapina

Balde 6,5 – Buona la prima da titolare per il fratello di Keita: i margini di miglioramento ci sono tutti: qualche tentativo di azione personale e ottima pressione per il compagno d’attacco di bomber Crespi quest’oggi in assenza di Sana Fernandes

Crespi 5,5 – Prestazione non brillante come le altre: il suo gol è mancato e dagli 11 metri ha fallito. Non per questo il suo percorso sta rallentando.

GIOCATORI SUBENTRATI:

Cesari 6,5

Bigonzoni 6,5

Cogo SV

Colistra SV

Rossi SV

All. Sanderra 7 – Ciò che ha costruito in pochi mesi è qualcosa di importante: il suo lavoro sta dando i frutti sperati. Ora è tutta questione di continuità

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: