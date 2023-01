Primavera 2| La Lazio contro il Perugia per tornare ai 3 punti

Un leggero inciampo, se così lo vogliamo chiamare, nella clamorosa scalata che la Lazio sta effettuando in Primavera 2, nella gara esterna contro il Cosenza. Se si vuole vedere il bicchiere mezzo vuoto, infatti, c’è da considerare il grande percorso che i biancocelesti hanno messo su dalla vittoria di Pisa in poi: una serie che avrebbe trovato la continuità definitiva con un campo ostico come quello di Cosenza contro quello che, a tutti gli effetti, è un avversario diretto per la scalata ai playoff. Il bicchiere mezzo pieno, invece, può essere tratto dalla prestazione, comunque buona considerando anche il modo in cui il pareggio è arrivato, e dal fatto che il Pisa abbia perso per 3-1 contro il Pescara permettendo ai biancocelesti di affermarsi in prima posizione.

IL PERUGIA – I ragazzi di Sanderra affronteranno il Perugia: le insidie possono essere nascoste ovunque quando si affrontano squadre di media classifica a ridosso della zona playoff. Basti pensare che la squadra umbra, di fatto, si trova a un punto dal Cosenza e a soli 6 punti proprio dalla Lazio. Inoltre gli avversari si presentano come un avversario imprevedibile che nell’arco di questo campionato ha alternato momenti buoni a brutte cadute, presentando una non costanza. Basti solo pensare che nelle ultime sei gare hanno fatto tre vittorie e tre sconfitte.

LA LAZIO – L’unico fattore che può distogliere l’attenzione dalla cavalcata della Lazio può essere il fatto che l’ultima giornata abbia portato a un solo punto interrompendo così la serie di vittorie. Ma ciò non deve levare l’attenzione da quanto si sta facendo: le certezze, in campo, ci saranno. Sta tutto ai biancocelesti non buttare ulteriori punti.

RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: