Primavera, Sanderra: “Il trend è positivo ma dobbiamo migliorare. Bravi oggi a non prendere gol”

La Lazio Primavera batte in casa il Perugia 4-0. Il tecnico Stefano Sanderra a fine match ha commentato la vittoria: “Ci abbiamo messo un po’ a completare la rosa, poi però i ragazzi sono stati concentrati ed i risultati si sono visti. Ora il trend è positivo, ma non sono pienamente soddisfatto; c’è tanto da migliorare, anche nella fase difensiva, ma oggi non abbiamo preso gol e di questo siamo contenti. La squadra deve diventare ancora più solida, dobbiamo continuare a testa bassa a lavorare. Davanti abbiamo molte soluzioni, Balde è appena arrivato e deve migliorare, però direi che abbiamo tante frecce nell’arco e c’è grande competizione tra attaccanti. La Rosa ora è profonda quando sarà al completo, c’è scelta e competizione: questo fa bene alla squadra. Giocatori che possono fare il salto? C’è un grande livellamento tra i nostri calciatori, al di là delle capacità tecniche e fisiche ci vuole grande volontà per arrivare a fare calcio professionistico e noi lavoriamo per poter far raggiungere a qualcuno di loro il traguardo”.

