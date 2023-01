Calciomercato Lazio, sorpasso del Cadice sul Real Valladolid per Escalante: la situazione

Con le vittorie di Hellas Verona (2-0 vs Lecce), Napoli (0-2 vs Salernitana) e Torino (0-1 vs Fiorentina) si è chiuso il sabato che ha aperto l’ultima giornata d’andata di Serie A. In questa domenica invece, sono terminate due delle quattro gare in programma.

Alle 12:30, allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, la Sampdoria ospitava l’Udinese tra le mura amiche. Il match si è concluso con la vittoria dei bianconeri per 0-1. Decisivo è stato il gol del difensore Kingsley Ehizibue all’88′. Torna così alla vittoria la squadra di Sottil, reduce da due sconfitte consecutive, che si riporta al settimo posto con 28 punti, a +2 sul Torino ottavo e, momentaneamente, a -6 dalla Roma sesta. Continua invece il momento negativo della Samp: terza sconfitta consecutiva e penultimo posto in classifica con soli 9 punti in 19 gare da inizio campionato.

Da pochi minuti invece si è concluso anche l’unico match delle ore 15:00. Il Monza, all’U-Power Stadium, ha ospitato il Sassuolo. Dopo il vantaggio neroverde firmato Ferrari, con cui gli ospiti hanno chiuso in vantaggio il primo tempo, nella ripresa è stato Gianluca Caprari a trovare la rete dell’1-1. Risultato che poi, nonostante le diverse occasioni, sia da una parte che dall’altra, non è cambiato. Un pareggio che serve poco ad entrambe, con il Monza che sale così a quota 22 punti, mente la squadra di Dionisi continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria, portandosi, con i suoi 17 punti, a +5 sul terz’ultimo posto occupato dall’Hellas Verona.

Alle 18 è andata in scena Spezia-Roma: la gara è terminata 0-2 per i giallorossi con un’altra importante prestazione da parte di Dybala che ha fornito due assist: il primo per El Shaarawy e il secondo per Tammy Abraham.

