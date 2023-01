CdS | Lotito deciderà in volata. Basic non più incedibile

Il mercato in entrata del club biancoceleste è bloccato dall’indice di liquidità e arrivano segnali contrastanti. Da Formello fanno capire che non succederà niente da qui alla chiusura della sessione invernale.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la Lazio sta cercando di capire se ci sono margini oppure occasioni per piazzare cessioni inattese, seppur in prestito. Hysaj resta a Formello. Occhio alla posizione di Basic, costato 7 milioni l’estate scorsa, prelevato dal Bordeaux. Il centrocampista croato sta trovando poco spazio, non è ancora decollato, fatica dopo un anno di rodaggio. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe stato proposto alla Salernitana. Non sono arrivate conferme.

