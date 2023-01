FORMELLO – Gila torna in gruppo. Con il Milan si rivedono i titolari

Martedi alle 20.45 Lazio e Milan scendono in campo all’Olimpico per chiudere la giornata 19 di Serie A. Dopo il giorno di riposo concesso ieri da Sarri alla squadra, il gruppo biancoceleste è tornato ad allenarsi a Formello nel pomeriggio, in preparazione del prossimo match. Dopo diverse settimane di assenza, Gila è tornato ad allenarsi assieme al resto del gruppo: Immobile e Bertini gli unici assenti odierni. Dopo una fase iniziale incentrata su torello e attivazione atletica, il gruppo ha lavorato dal punto di vista tattico. Verso il Milan pronti a tornare dal primo minuto Provedel, Lazzari e Casale, con il centorcampo e l’attacco visti a Sassuolo che vanno verso la conferma dal primo minuto: Cataldi, Milinkovic e Luis Alberto, dietro a Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.

